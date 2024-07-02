Окупанти за день 23 рази обстріляли 6 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 23 рази обстріляли 6 прикордонних громад Сумської області, повідомила у вівторок обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 87 вибухів. Обстріли зазнали Хотинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади", - йдеться у повідомленні у Телеграм.

За даними ОВА, у Великописарівській громаді здійснено атаки FPV дронами (2 вибухи), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), обстріли з мінометів (22 вибухи) та артилерії (7 вибухів).

По Білопільській громаді ворог вдарив із РСЗВ (10 вибухів) та мінометів (9 вибухів).

У Миропільській громаді було здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), мінометний обстріл (9 вибухів), атаку FPV дронами (3 вибухи).

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (7 вибухів) та мінометів (3 вибухи), також зафіксована атака двома FPV дронами.

Під мінометним обстрілом були Хотинська (6 мін) та Есманська (2 мін) громади.