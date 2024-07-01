Від початку доби на покровському напрямку ворог атакував 44 рази, Сили оборони продовжують відбивати 14 атак - Генштаб

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Від початку доби відбулося 161 бойове зіткнення, зокрема на Покровському напрямку від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян, триває відбиття 14 атак, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 понеділка.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти 11 разів намагалися штурмувати оборонні рубежі в районі Глибокого, Липців і Вовчанська. Тривають чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.

17 разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Успішно відбито штурмові дії поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Стельмахівка. Неподалік Синьківки тривають три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку російські війська здійснювали також 17 атакувальних спроб - поблизу Греківки, Невського та Макіївки. П'ять боїв тривають.

Активним агресор був і на Сіверському напрямку, де зафіксовано 19 штурмових дій росіян. Локації бойових зіткнень - Білогорівка, Івано-Дар'ївка, Спірне, Виїмка, Верхньокам'янське. У районі останнього два бої тривають. Загарбники отримують гідну відсіч.

На Краматорському напрямку наші війська зупинили п'ять атак противника в районах Нового та Кліщіївки. У Новому, на напрямку Часового Яру, одне бойове зіткнення ще не закінчено.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 19 разів вклинитися в наші оборонні рубежі біля населених пунктів Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк. Відбито 16 атак, три ще тривають.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку.Тут від початку доби відбувалися 44 штурмові дії росіян. І надалі триває відбиття 14 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Євгенівка, Сокіл, Схід, Нетайлове.

"Росіяни платять велику ціну за спроби просуватися на Покровському напрямку. Втрати противника від початку доби тут становлять: в особовому складі, безповоротні - 109 окупантів, санітарні - 181, ще кілька людей узято в полон. Знищено один танк росіян, по одній БМП і МТ-ЛБ, два бронеавтомобілі "Тигр", два авто та одне баггі, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також одну гармату.Серед пошкодженої техніки ворога - танк, гармата, 120-мм міномет і чотири авто", - йдеться у зведенні Генштабу.

На Курахівському напрямку загарбники намагалися сім разів просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, проте безуспішно. На Времівському напрямку відбувалося вже 10 ворожих атак у районах Водяного та Урожайного. Відсіч однієї штурмової дії ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі дві атаки противника в бік Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі вісім атак росіян сьогодні успіху не мали.