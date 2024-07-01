Наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з командою свого Офісу і Міністерством закордонних справ заявив, що наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу.

"Сьогодні провів кілька нарад із міжнародниками: команда Офісу, МЗС... Ми готуємо подальші спільні кроки з партнерами в Європі. І наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС", - заявив президент у відеозверненні.

Він також зазначив, що учасники наради детально пройшлися по всіх планах на липень. "І цей місяць може принести Україні ще більше сил, зокрема в захисті неба і наближенні реальної безпеки для нашої країни", - сказав він.

Глава держави також анонсував майбутні нові двосторонні угоди про безпеку з партнерами.

Як повідомив напередодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, українська та чеська сторони підпишуть безпекову угоду на саміті Європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня.