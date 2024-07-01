Напруженою залишається обстановка на покровському напрямку, загалом за добу неділі на фронті відбулося 124 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб.

"Наразі відбулося 124 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком протягом дня залишався Покровський. Ситуація в районах бойових дій складна, проте, під контролем наших захисників", - ідеться в повідомленні.

Тут обстановка залишається напруженою. Ворог не полишає спроб вклинитися в українські бойові порядки в районах населених пунктів Прогрес, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка. Загалом наразі відбулося 39 атак, сім - триває.

На харківському напрямку мали місце дев'ять штурмових дій ворога поблизу Вовчанська та Глибокого. Дві з яких тривають. Ситуація під контролем сил оборони.

На куп'янському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти атакували біля Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Усі атаки відбито.

На лиманському напрямку агресор протягом дня 16 разів намагався прорвати українську оборону неподалік Невського, Макіївки, Тернів і Торського. 10 атак відбито, бої тривають. Ситуація контрольована.

На сіверському напрямку Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки. Один бій триває.

На краматорському напрямку загарбники вісім разів штурмували позиції підрозділів Сил оборони в районі Часового Яру. Чотири атаки відбито. Тривають бої.

Також окупанти протягом неділі діяли й на торецькому напрямку. Загалом ворог намагався шість разів атакувати в районах Північного, Південного та Торецького. Усі штурмові дії противника відбито.

За попередньою інформацією на торецькому напрямку втрати агресора склали 387 військовослужбовців, три танки, 10 ББМ, 3 артсистеми, сім одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено 10 танків, 10 ББМ, 10 артсистем і п'ять автомобілів.

На курахівському напрямку протягом дня окупанти 17 разів атакували позиції Сил оборони. Два бойові зіткнення ще тривають. Сили оборони здійснюють заходи для посилення рубежів та недопущення просування противника.

На времівському напрямку ворог тиснув у районах Водяного, Урожайного, Костянтинівки та Макарівки. Усі атаки відбито. Противник успіху не мав.

На гуляйпільському напрямку відбито одну атаку. Інших бойових зіткнень не відбувалося.

На оріхівському напрямку відбито три атаки ворога поблизу Роботиного та Малої Токмачки.