За минулу добу ворог 27 разів обстріляв прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей - ОК "Північ"

За минулу добу російські окупанти здійснили 27 обстрілів із різних видів озброєння прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей, зафіксовано 147 вибухів, повідомляє Оперативне Командування "Північ".

У Чернігівській області ворог обстріляв 3 населені пункти в Семенівській громаді та Грем'яч у Новгород-Сіверській громаді.

У Сумській області було обстріляно 10 населених пунктів у Сумському районі, Олександрівку - в Охтирському районі, Рівне - у Конотопському районі, а також 6 населених пунктів у Шосткинському районі.

У Харківській області ворог здійснив скидання ВОГ із БпЛА по Возрожденівському.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.