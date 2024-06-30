Події

11:47 30.06.2024

За минулу добу ворог 27 разів обстріляв прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей - ОК "Північ"

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За минулу добу російські окупанти здійснили 27 обстрілів із різних видів озброєння прикордонних територій Чернігівської, Сумської та Харківської областей, зафіксовано 147 вибухів, повідомляє Оперативне Командування "Північ".

У Чернігівській області ворог обстріляв 3 населені пункти в Семенівській громаді та Грем'яч у Новгород-Сіверській громаді.

У Сумській області було обстріляно 10 населених пунктів у Сумському районі, Олександрівку - в Охтирському районі, Рівне - у Конотопському районі, а також 6 населених пунктів у Шосткинському районі.

У Харківській області ворог здійснив скидання ВОГ із БпЛА по Возрожденівському.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Теги: #сумська_область #харківська_область #чернігівська_область #обстріли

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