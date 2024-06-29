На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, найбільш загострена ситуація на Покровському напрямку

Станом на 22:00 суботи кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 117, противник проводить інтенсивні атакуючі дії на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Покровському напрямку за сьогодні відбулося 41 бойове зіткнення різної інтенсивності. Найбільша активність противника зберігається в районі Очеретиного, ворог атакував поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогресу та Уманського. Відбито 29 атак агресора, 12 сутичок ще тривають.

"Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів становлять 252 особи, з них 106 - безповоротні. Знищено танк, сім автомобілів та РСЗВ БМ-21 "Град". Пошкоджено сім гармат і мінометів, шість автомобілів і чотири бойові броньовані машини противника", - повідомляється у зведенні, опублікованому в Telegram.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Наразі 11 атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де наразі тривають три бойові зіткнення.

На Куп'янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського. 5 атак наразі відбито.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли.

На Времівському напрямку активність російських окупантів збільшилася майже вдвічі, агресор 7 разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського.

На Краматорському напрямку агресор 7 разів безуспішно атакував українських захисників поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру. Ще один бій триває в районі Нового.

На напрямку Горлівка - Торецьк противник за підтримки авіації 7 разів атакував позиції української армії. Ще один бій триває поблизу Нью-Йорка.

На Сіверському напрямку не мали успіху 6 спроб ворога витіснити наших захисників із позицій у районах Спірної та Виїмки.

На Придніпровському напрямку 4 спроби ворога взяти позиції наших воїнів у районі Кринок зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку відбулося 2 атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.