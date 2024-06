США відправлять Україні ракети ППО HAWK у наступному пакеті допомоги - ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена оголосить у понеділок про надання Україні пакета допомоги на $150 млн - до нього ввійдуть артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, ракети-перехоплювачі HAWK, повідомляє агентство Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Крім перехоплювачів HAWK і 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, до пакета увійдуть інші боєприпаси та обладнання для забезпечення оборонних потреб України, додали джерела.

Пакет буде надано в рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу - механізму, який дає змогу президенту швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів США для підтримки союзників.

США почали постачати Україні ракети-перехоплювачі HAWK 2022 року як модернізацію наплічних зенітно-ракетних комплексів Stinger - компактніших і менш далекобійних систем.

MIM-23 HAWK - абревіатура від "Homing All the Way Killer" ("Вбивця, що самонаводиться") - була представлена в 1950-х роках і з роками модернізувалася для боротьби з перешкодами та іншими засобами протидії.