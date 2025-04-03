З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 121 керованих авіабомб, 753 ударів дронами-камікадзе, здійснив близько 4000 обстрілів позицій наших військ. ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22653