Інтерфакс-Україна

Події

23:18 03.04.2025

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав одного ракетного та 68 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 121 керованих авіабомб, 753 ударів дронами-камікадзе, здійснив близько 4000 обстрілів позицій наших військ.  ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22653

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:24 03.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 404 військовослужбовці - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 404 військовослужбовці - Генштаб

22:31 03.04.2025
РФ вичерпує запаси своїх танків та не захищається від можливого вторгнення з боку України - головнокомандувач сил НАТО у Європі

РФ вичерпує запаси своїх танків та не захищається від можливого вторгнення з боку України - головнокомандувач сил НАТО у Європі

22:07 03.04.2025
Україна зараз в значно кращій позиції у війні, ніж минулого року – головнокомандувач сил НАТО у Європі

Україна зараз в значно кращій позиції у війні, ніж минулого року – головнокомандувач сил НАТО у Європі

21:56 03.04.2025
РФ використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію - голова Комітету Сенату США

РФ використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію - голова Комітету Сенату США

17:58 03.04.2025
Путін очікує, що Трамп змусить Україну піти на поступки, яких він хоче, – ЗМІ

Путін очікує, що Трамп змусить Україну піти на поступки, яких він хоче, – ЗМІ

14:55 03.04.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

12:28 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

12:14 03.04.2025
Генштаб ЗСУ: У районі Андріївки на Донеччині уражено 12 од. бронетехніки окупантів, 7 з них знищено повністю

Генштаб ЗСУ: У районі Андріївки на Донеччині уражено 12 од. бронетехніки окупантів, 7 з них знищено повністю

11:17 03.04.2025
Площа українського контролю в Курській області зменшилась ще на 6 кв. км, стверджують DeepState, у Генштабі та ISW не підтверджують

Площа українського контролю в Курській області зменшилась ще на 6 кв. км, стверджують DeepState, у Генштабі та ISW не підтверджують

11:14 03.04.2025
РФ вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в Курській області - ЦПД

РФ вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в Курській області - ЦПД

ВАЖЛИВЕ

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

ОСТАННЄ

Мешканця Руських Тишків поранено через удар ворожого дрону - Синєгубов

У Харкові вже 19 поранених і одна загибла людина - Терехов

У Харкові один загиблий, 17 постраждалих - ОВА

11 постраждалих у Харкові, в тому числі дитина - ОВА

Харків знов під атакою ворожих БпЛА, на одному з місць влучань пожежа – мер

Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

Сибіга подякував главі МЗС Південної Кореї за допомогу Україні на $ 100 млн

"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence

Зеленський заслухав доповідь військових про перебіг Курської операції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА