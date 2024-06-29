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07:27 29.06.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів і 57 артилерійських систем противника

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Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів і 57 артилерійських систем противника
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники знищили 1070 окупантів, 7 танків, 25 бронемашин, 57 артилерійських систем, 29 безпілотників, 2 крилаті ракети, 106 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 541560 (+1070) осіб, танків - 8073 (+7) од, бойових броньованих машин - 15505 (+25) од, артилерійських систем - 14480 (+57) од, РСЗВ - 1109 (+0) од, засоби ППО - 871 (+0) од, літаків - 360 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11538 (+29), крилаті ракети - 2331 (+2), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 19568 (+54) од, спеціальна техніка - 2436 (+52)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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