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00:07 29.06.2024

Окупанти завдали по території України 61 авіаудар із застосуванням понад 100 КАБів - Генштаб

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Окупанти завдали по території України 61 авіаудар із застосуванням понад 100 КАБів - Генштаб

Російські загарбники завдали по території України 61 авіаційного удару із застосуванням 110 КАБів, також задіяли 328 дронів-камікадзе, йдеться в зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 п'ятниці, 28 червня.

Крім того, ворог здійснив понад 3180 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів із ствольної та реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

У той же час, інформує Генштаб, за добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ супротивника.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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