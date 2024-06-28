Події

23:45 28.06.2024

Від початку доби було 140 боєзіткнень, на покровському напрямку їхня кількість збільшилася до 37 - Генштаб

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Від початку доби було 140 боєзіткнень, на покровському напрямку їхня кількість збільшилася до 37 - Генштаб

З початку доби сталося 140 зіткнень, зокрема висока інтенсивність бойових дій зберігається на покровському напрямку, де кількість боїв збільшилася до 37, інформує Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 22.00 п'ятниці, 28 червня.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають. Ситуація контрольована.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів, 26 бліндажів та склад боєприпасів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Українські воїни відбили вісім атак ворога. Триває бій біля Синьківки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 17 атак ворога, бої тривають. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.

На Сіверському напрямку обстановка напружена. Від початку доби окупанти здійснили 19 штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Підрозділи Сил оборони відбили 15 атак російських окупантів, ще чотири боєзіткнення тривають. Вживаються заходи щодо нарощування стійкості оборони.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Українські оборонці відбили дві атаки противника, ще три штурмові дії не завершилися.

На напрямку Горлівка-Торецьк противник за підтримки авіації 15 разів атакував позиції українського війська. Без успіху завершилися 14 ворожих штурмів, ще один бій триває. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень збільшилась до 37. Загарбники продовжують тиснути на бойові порядки наших підрозділів поблизу Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Нашими воїнами відбито 29 ворожих атак, тривають бої. Українські оборонці докладають максимум зусиль для стримування активності ворога та його виснаження.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 160 окупантів вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі та два бліндажі.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Без успіху для противника завершилося п’ять штурмових дій поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Водночас, зберігається активність ворога поблизу Красногорівки, де чотири атаки агресора відбито, та ще два боєзіткнення тривають. Ситуація напружена. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

На Времівському напрямку противник намагається вклинитися в передній край оборони наших підрозділів в районі Водяного. Дії ворога активно підтримуються артилерією. Українські військові докладають максимум зусиль для виснаження окупантів та завдання їм значних втрат.

На Оріхівському та Придніпровському напрямку всі зусилля загарбницьких військ потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.

Крім того, у зведенні Генштабу відзначено військовослужбовців 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, які мужньо утримують позиції, вміло відбивають атаки супротивника, ефективно застосовують живу силу та техніку, завдаючи відчутних втрат окупантам.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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