Уряд Словенії схвалив додаткові EUR5 млн на гуманітарні потреби України - президент

Уряд Словенії схвалив додаткові EUR5 млн на гуманітарні потреби України, заявила президент Словенії Наташа Пірц Мусар під час свого візиту до Києва.

"Ми привезли до Києва одну гарну новину. Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги на гуманітарні цілі", - заявила вона на пресконференції з президентом України в п'ятницю.

Президент наголосила, що Словенія бажає бути активною в цій сфері. "Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі держави. Але все одно ми багато дали й дамо ще", - наголосила глава Словенської держави.