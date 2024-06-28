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10:11 28.06.2024

США та Ізраїль проводять переговори про постачання Україні до восьми систем ППО Patriot - ЗМІ

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США та Ізраїль проводять переговори про постачання Україні до восьми систем ППО Patriot - ЗМІ

США, Ізраїль та Україна проводять переговори про постачання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot, однак угоду ще не завершено, повідомляє газета Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що, найімовірніше, системи Patriot будуть спочатку відправлені з Ізраїлю до США, а потім доставлені в Україну.

За словами п'яти осіб, інформованих щодо перебігу переговорів, угоду обговорювали міністри та високопоставлені чиновники трьох країн.

Водночас, незважаючи на обговорення про передання Україні всіх восьми систем ППО, зрештою відправлені Києву можуть бути не всі.

Джерела повідомили, що останніми тижнями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з цього питання зі своїм американським колегою Ентоні Блінкеном.

"Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot", - сказав Кулеба Financial Times, однак не підтвердив факту переговорів. Він додав, що Україна закликає всі країни, які мають такі системи, надати їх.

Окрім цього, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван щонайменше двічі розмовляв про передання Patriot із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Людина, знайома з дипломатією, повідомила, що, крім переговорів між США та Україною, відбулися також прямі переговори між Ізраїлем і Києвом щодо передання систем Patriot.

Уряди США та України відмовилися від коментарів.

Теги: #patriot #ізраїль #сша

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