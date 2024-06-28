Антоніу Кошта стане головою Євроради - президент Португалії

Лідери країн ЄС у ніч на п'ятницю узгодили призначення експрем'єра Португалії Антоніу Кошти на посаду голови Євроради, повідомив президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза.

"Президент Республіки особливо відзначає рішення Європейської ради обрати Антоніу Кошту своїм наступним головою. Це чудове рішення для Європи і для Португалії", - йдеться в заяві португальського президента.

Про рішення призначити Кошту головою Євроради повідомив у соціальних мережах і Шарль Мішель, який йде з цієї посади.

Згідно з чинними правилами, лідери країн ЄС самостійно узгоджують призначення на посаду голови Євроради: у цьому разі їм не потрібне схвалення кандидатури Європарламентом.