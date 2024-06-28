Ворог обстріляв Галицинівську громаду Миколаївської області

Російські окупанти в п'ятницю здійснили обстріл Галицинівської громади Миколаївської області, внаслідок чого сталося загоряння, яке ліквідували, а в Миколаївському районі внаслідок обстрілу постраждало двоє людей, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 28 червня, о 03:25 обстріли з РСЗВ зафіксовано по Галицинівській громаді. Виникло загоряння на території поза населеним пунктом, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - сказано в його телеграм-каналі.

Також о 05:20 і 05:37 обстрілу з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також Кім повідомив, що в Миколаївському районі вранці, 27 червня, унаслідок падіння уламків ракети поранення дістав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталася ДТП, у якій постраждав інший водій.

А ввечері, 27 червня, близько 21:44 ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях населеного пункту. Унаслідок чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Поранення отримали двоє людей, їх було госпіталізовано. Наразі стан постраждалих стабільний.