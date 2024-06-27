ВАКС в апеляції підтвердив стягнення в дохід України двох Ан-148 "Ільюшн Фінанс"

Апеляційна палата (АП) Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила чинним рішення стягнути в дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, які розміщуються на території України та належали російському АТ "Ільюшн Фінанс Ко.".

Як зазначається в повідомленні ВАКС у фейсбуці, апеляційні скарги представників Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD і громадянина Німеччини Ральфа-Дітера Монтага-Гірмеса залишилися без задоволення.

ВАКС наголошує, що постанова набула чинності з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, у першій інстанції рішення ухвалили 15 травня 2024 року, третіми особами були ТОВ "Авіакомпанія Аir Ocean Airlines", ПАТ "Об'єднана авіабудівельнна корпорація", російська державна корпорація "Ростех", Cyprus Aircraft Leasing 2 LTD та Монтаг-Гірмес.

АТ "Ільюшн Фінанс Ко." є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації "Ростех" і відповідає за функціональний напрям у сфері лізингу, управління обслуговування і продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.