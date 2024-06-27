Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

Президент України Володимир Зеленський на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові поклав квіти до могил захисників України, які загинули в боях із російськими окупантами.

Разом із Зеленським пам'ять загиблих вшанували керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Львівської ОДА Максим Козицький і міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє в четвер пресслужба глави держави.

Личаківське військове кладовище - територія військових поховань у Львові. На Марсовому полі з квітня 2022 року ховають воїнів, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.