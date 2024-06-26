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21:53 26.06.2024

Зеленський після гри збірної на ЧЄ-2024 з футболу: Наші великі перемоги попереду!

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Зеленський після гри збірної на ЧЄ-2024 з футболу: Наші великі перемоги попереду!

Президент України Володимир Зеленський після гри внічию збірної України зі збірною Бельгії на Чемпіонаті Європи-2024 з футболу подякував збірній України і наголосив на важливості збереження єдності нації та взаємної підтримки і "за часів поразок, і за часів перемог", наголосивши, що "наші великі перемоги попереду".

"Сильна нація та, яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди. І в часи поразок, і в часи перемог. Сьогодні ми дякуємо збірній України з футболу. Попри невтішний результат, ви билися за нашу країну. Наші великі перемоги попереду! Перемоги України. А поки тримаймо удар, підіймаймося, щоб рухатися далі, щоб у майбутньому стати сильнішими!" - написав Зеленський у телеграмі у середу.

Як повідомлялося, збірна України в третьому матчі Чемпіонату Європи-2024 з футболу зіграла внічию 0:0 зі збірною Бельгії. У паралельному матчі збірні Словаччини та Румунії також зіграли внічию 1:1. Отже, усі збірні набрали по чотири очки, але Україна посіла останнє місце в групі за додатковими показниками - найгіршою різницею забитих-пропущених м'ячів. Перше місце в групі посіла Румунія, за нею Бельгія та Словаччина. Усі вони продовжать ігри на Чемпіонаті Європи. Україна вибуває з турніру, хоча всі команди набрали по чотири очки.

 

Теги: #футбол #президент

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