Росіяни від початку доби нарощують темпи наступальних і штурмових дій

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку доби російські окупанти нарощують темпи наступальних і штурмових дій, шукають шляхи, щоб вклинитися в українську оборону і спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку та в Харківській області. Водночас українські захисники дають гідну відсіч окупантам, знищують особовий склад і техніку", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

На харківському напрямку тривають дві ворожі атаки поблизу Вовчанська. Ще сім ворожих штурмів на напрямку відбито - поблизу Липців і біля Вовчанська. Сьогоднішня активність загарбників на напрямку призвела до втрати ними 124 осіб вбитими та пораненими. Знищено три артсистеми, чотири автомобілі та одиницю спеціальної техніки. Підрахунок ворожих втрат триває.

На куп'янському напрямку українські захисники від початку доби відбивали сім штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Степової Новоселівки. Біля останньої станом на 19:00 триває бойове зіткнення.

Одинадцять спроб противника покращити своє тактичне положення не мали успіху на лиманському напрямку. Ворог продовжує дві атаки неподалік Невського та Макіївки. Ситуація контрольована. Агресор вдарив чотирма КАБами по території Серебрянського лісу.

На сіверському напрямку окупаційна армія продовжує проявляти активність у Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Чотири атаки російських загарбників відбито, ще п'ять бойових зіткнень тривають.

На торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилася до семи. Ворог докладає основних зусиль, атакує в бік міста Торецьк.

На покровському напрямку окупанти не збавляють темпів наступу. Від початку доби ворог 34 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 23 штурми агресора, ще 11 ворожих атак тривають.

Тривають бої на курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує, зокрема, поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак зросла до семи.

На придніпровському напрямку п'ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.