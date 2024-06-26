Президент підписав закон про застосування англійської мови в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про застосування англійської мови в Україні" (реєстр. №9432).

Як повідомляє сайт Верховної Ради, закон повернуто до українського парламенту з підписом президента.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про застосування англійської мови в Україні 4 червня.

Відповідно до закону, держава забезпечує обов'язкове вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування в закладах освіти незалежно від форм власності.

Окрім цього, документ передбачає, що заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку. Водночас заклади дошкільної освіти забезпечують обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку.

Закон надає право закладам вищої освіти ухвалити рішення щодо викладання однієї, кількох або більшості дисциплін, виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів англійською мовою, що чітко зазначається в описі освітньої програми під час вступу до ВНЗ.

Закон також обумовлює, що англійська мова може використовуватися у Збройних силах України, Національній гвардії як мова міжнародного спілкування.

Документ передбачає розроблення та затвердження державної цільової програми щодо сприяння вивченню та застосуванню англійської мови в Україні. У такій програмі, зокрема, мають бути враховані особливості забезпечення кіновидовищними закладами (відповідними суб'єктами кінематографії) демонструвань іноземних фільмів англійською мовою з дотриманням вимог, установлених законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Закон також обумовлює, що забезпечення демонстрування іноземних фільмів англійською мовою на умовах відшкодування відповідних витрат здійснюється суб'єктами кінематографії на добровільних засадах, але з дотриманням мінімальних вимог.

Зокрема, кожна зала, в якій суб'єкт кінематографії демонструє фільми, має здійснити не менш як 8 демонстрацій (публічних показів) фільмів англійською мовою протягом календарного місяця, причому щонайменше дві демонстрації має бути здійснено протягом тижня в будь-який час у вихідний день або в робочий день з початком показу після 18:00.