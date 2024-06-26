До 2030 року Молдова стане членом ЄС - прем'єр

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан висловив упевненість, що до 2030 року республіка буде готова до членства в Європейському союзі, хоча і визнав, що оголошена Кишиневом мета "надто амбітна".

"До 2030 року ми маємо бути готові, що Молдова стане європейською країною і щоб усі наші громадяни відчули себе європейцями. (...). Розпочаті сьогодні переговори - технічний і складний процес, основна мета якого - в координації політики Республіки Молдова та Європейського союзу для підвищення рівня життя наших громадян", - заявив він у середу журналістам, коментуючи підсумки міжурядової конференції, що відбулася в Люксембурзі і дала старт процесу переговорів про вступ Молдови та України до ЄС.

Прем'єр зазначив, що пріоритет Молдови - підвищення економічної стійкості та конкурентоспроможності. "Ми прагнемо якнайшвидше інтегрувати нашу економіку в єдиний європейський ринок, щоб збільшити експорт для розвитку та забезпечення економічного зростання. Ми докладемо зусиль для інтеграції в єдиний ринок, що принесе прямі переваги громадянам і компаніям нашої країни", - сказав Речан.

За його словами, "міжурядові конференції, переговори щодо глав, обговорення між нашими та європейськими інституціями - це норма, до якої ми давно прагнемо".

"Президент Мая Санду поставила перед собою, на перший погляд, занадто амбітну мету - бути готовими до вступу в ЄС до 2030 року. (...) Ми знаємо, що цей шлях довгий, але він єдиний для Республіки Молдова", - заявив прем'єр, додавши, що громадяни республіки завжди обирали мир, демократію і свободу.

За його словами, вступ Молдови до ЄС означає появу нового члена, який сприятиме миру, безпеці та процвітанню всього регіону Південно-Східної Європи.

Прем'єр особливо наголосив на необхідності продовження реформи правосуддя, наголосивши, що від цього залежить не лише вступ до Євросоюзу, а й основна умова "створення справедливого суспільства в Молдові, де всі рівні перед законом".

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу Молдови та України до ЄС, а 13 березня Європейська комісія надіслала проєкт рамок переговорів із республікою до Європейської ради на розгляд.

Раніше Угорщина неодноразово висловлювалася проти початку переговорів про вступ України до ЄС. У зв'язку з цим, Бельгія, яка зараз головує в Раді ЄС, наполягла на тому, щоб до кінця червня провести міжурядову конференцію для того, щоб дати старт переговорам про вступ України і Молдови до ЄС. Міжурядові конференції з Україною та Молдовою відбулися напередодні в Люксембурзі.

З 1 липня головування в Раді ЄС переходить до Угорщини.