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07:38 26.06.2024

Війська РФ за добу 328 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

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Війська РФ за добу 328 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу 328 разів ударили по Запорізькій області, зафіксовано руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"Протягом доби окупанти 328 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров також інформував про інтенсивність обстрілів в окремих населених пунктах.

"142 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 6 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку. 180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки", - уточнив він.

За даними ОВА, надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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