Війська РФ за добу 328 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу 328 разів ударили по Запорізькій області, зафіксовано руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"Протягом доби окупанти 328 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров також інформував про інтенсивність обстрілів в окремих населених пунктах.

"142 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. 6 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку. 180 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Преображенки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки", - уточнив він.

За даними ОВА, надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.