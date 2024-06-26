Сили оборони за добу ліквідували 1220 окупантів і 40 артилерійських систем противника

Українські захисники знищили 1220 окупантів, 4 танки, 19 бронемашин, 40 артсистем, 22 безпілотники, 51 одиницю авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за добу Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 538060 (+1220) осіб, танків - 8039 (+4) од, бойових броньованих машин - 15450 (+19) од, артилерійських систем - 14321 (+40) од, РСЗВ - 1108 (+0) од, засоби ППО - 863 (+0) од, літаків - 359 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11435 (+22), крилаті ракети - 2324 (+0), кораблі / катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 19407 (+45) од, спеціальна техніка - 2409 (+6)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.