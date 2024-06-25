Події

20:06 25.06.2024

Окупанти втратили 147 людей убитими й пораненими на куп'янському та сіверському напрямках від початку доби

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Окупанти втратили 147 людей убитими й пораненими на куп'янському та сіверському напрямках від початку доби

Кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту російсько-української війни зросла до 121, із них 39 припали на покровський напрямок, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у вівторок.

"На покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Успіху не мали 32 штурми агресора, ще сім бойових зіткнень тривають", - ідеться у зведенні.

На куп'янському напрямку українські захисники відбили десять атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки, одне бойове зіткнення триває. "Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 89 окупантів убитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину та автомобіль", - розповіли в Генштабі.

На сіверському напрямку окупанти намагалися 12 разів просунутися в районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки, ще один бій триває. "За попередніми даними, втрати загарбників на напрямку становлять 58 осіб. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та три склади боєприпасів противника", - йдеться в повідомленні.

На харківському напрямку від початку доби відбито п'ять штурмових дій противника, ще одне бойове зіткнення триває. На краматорському напрямку відбито вісім атак біля Часового Яру та Іванівського, одна атака триває. На курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до шести, з яких дві відбито й чотири тривають. На придніпровському напрямку безуспішно завершився штурм окупантами українських позицій у районі Кринків, ситуація контрольована.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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