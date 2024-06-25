У ЄС заявляють, що переговори про вступ України до ЄС будуть вимогливими

У ЄС заявляють, що переговори про вступ України до Європейського Союзу будуть суворими й вимогливими, рішення про те, чи виконано всі умови для їх завершення, ухвалюватимуть держави - члени ЄС.

"Переговори про вступ, які ми розпочинаємо сьогодні, будуть суворими й вимогливими. Завдяки рішучості та цілеспрямованості ми впевнені у вашій здатності довести справу до успішного завершення. Ми підтримуватимемо вас у ваших зусиллях, і з нетерпінням чекаємо на можливість привітати вас як повністю повноправного члена Євросоюзу", - заявила у вівторок у Люксембурзі на відкритті Міжурядової конференції, що знаменує початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС, міністр закордонних справ Бельгії, яка головує в ЄС, Аджа Лябіб.

Водночас вона уточнила, що саме держави - члени ЄС вирішуватимуть, чи виконано умови для завершення переговорів, беручи до уваги зміни в законодавстві ЄС з моменту відкриття перемовин і готовність України до членства.

Представляючи затверджені рамки для переговорів, міністр повідомила, що вони ґрунтуються на "врахуванні досвіду минулих розширень і перемовин щодо приєднання, які тривають, а також на законодавстві ЄС і належним чином відображають переваги й особливості України". "Переговори спрямовані на те, щоб Україна повністю прийняла норми ЄС і забезпечила їх повне впровадження та дотримання. Переговори також включають переглянуту методологію розширення, яка забезпечує ще більший фокус на фундаментальних реформах у переговорах про вступ. Тому Україні буде необхідно повністю прийняти й продовжувати реформи у сфері верховенства права та основних свобод, зміцнювати демократичні інститути та державне управління, а також економічні критерії", - деталізувала міністр.

Крім того, Україні потрібно буде приділити особливу увагу судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту та недискримінаційному поводженню з особами, які належать до національних меншин. "Щоб забезпечити незворотність прогресу в цих галузях і їх повну й ефективну реалізацію, прогрес перебуватиме під пильним наглядом Комісії, яка регулярно доповідатиме про це Раді", - повідомила Лябіб.

За її словами, "вирішальним протягом усього процесу згаданих реформ буде прогрес у виконанні фундаментального кластеру (кластер про фундаментальні цінності), що й визначатиме загальний темп переговорів". "Це дасть достатньо часу, щоб створити необхідне законодавство, інституції та солідний послужний список реалізації до завершення переговорів. Звіт про скринінг, який підготує Комісія, міститиме суттєві рекомендації, зокрема щодо завдань, які будуть вирішені в прийнятих дорожніх картах владою України", - додала міністр.

Водночас Лябіб висловила очікування, що Україна як майбутня держава-член дотримуватиметься цінностей ЄС, "а саме поважатиме людську гідність, свободи, демократію, рівність, верховенство права, закон і права людини, включно з правами особистості на приналежність до меншин". "Крім того, вступ до ЄС передбачає своєчасне й ефективне впровадження всього законодавства ЄС або acquis ЄС у тому вигляді, в якому вони існували на момент приєднання. Відповідно до переглянутої методології розширення, розвиток достатнього адміністративного та судового потенціалу як частини фундаментального кластеру є ключовим моментом у виконанні всіх зобов'язань, що випливають із членства. Добросусідські відносини з країнами - членами ЄС та з іншими партнерами по розширенню залишаються важливими", - розповіла вона.

Міністр заявила, що ЄС вітає "стратегічну відданість України своєму шляху в ЄС та її високу узгодженість із загальною зовнішньою політикою і політикою безпеки ЄС та його обмежувальними заходами". "Ми закликаємо Україну продовжувати цю позитивну тенденцію до повної узгодженості відповідно до поваги до принципів суверенітету і територіальної цілісності, зокрема для членів ЄС. Узгодженість із зовнішньою політикою та політикою безпеки ЄС є ключовим аспектом процесу інтеграції до ЄС і чітким вираженням стратегічного вибору"

Крім того, за словами Лябіб, паралельно з переговорами про вступ ЄС і Україна продовжать діалог із громадянським суспільством і культурну співпрацю для "зближення людей і забезпечення підтримки громадянами процесу приєднання". "Ми очікуємо, що Україна продовжить стратегічно інформувати про переваги та зобов'язання процесу приєднання та членства в ЄС свою громадськість, включно з боротьбою з дезінформацією", - зазначила вона.