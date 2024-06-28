Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті

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Протягом доби в п'ятницю, 28 червня, ворог продовжує нарощувати інтенсивність атак, намагається шукати шляхи, щоб вклинитися в нашу оборону і спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 131.

Харківська область продовжує потерпати від ракетно-бомбових ударів із території РФ. Після обіду російські терористи завдали ураження трьома КАБами по приватних будинках і господарських будівлях села Циркуни. Внаслідок злочинних дій агресора постраждало мирне населення.

Разом із тим, ворог завдав три удари дев'ятьма КАБами по Липцях, ще дві авіабомби скинув на Зелене. Біля Вовчанська протягом дня ведуться бої. Шість атак противника українські воїни відбили, ще п'ять - тривають.

На куп'янському напрямку українські захисники від початку доби відбивали сім атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Станом на 19:00 два бойові зіткнення ще тривають.

Успіху не мали 14 спроб противника просунутися в глибину української території неподалік Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу на лиманському напрямку. Три бойові зіткнення ще тривають. Попередньо, втрати агресора на даному напрямку від початку доби склали: 90 окупантів вбитими та пораненими, знищено 5 бліндажів та один склад із боєприпасами.

На сіверському напрямку ворог 19 разів атакував українських захисників поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Роздолівки та Виїмки. Українські воїни стійко тримають оборону і відбили 15 ворожих штурмів. Ще не завершилися чотири бойові зіткнення.

За попередніми даними втрати загарбників тут становлять 63 окупанти. Знищено два танки, шість бойових броньованих машин, самохідну артилерійську установку та автомобіль.

На краматорському напрямку війська окупантів продовжують тиснути на позиції українських захисників поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Три штурмові дії українські захисники відбили, два бойові зіткнення ще тривають.

У напрямку Горлівка-Торецьк протягом доби агресор за підтримки авіації 14 разів безуспішно атакував оборонні рубежі українських підрозділів. Ситуація контрольована.

Гарячою точкою по всій лінії фронту залишається покровський напрямок. Кількість ворожих штурмів за день зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев'ять бойових зіткнень - тривають.

Тривають бої на курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до 11, з яких дев'ять відбито і дві ще не завершилися.

На времівському напрямку окупаційні війська чотири рази намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Водяного. Два бойові зіткнення ще тривають.

На придніпровському напрямку безуспішно завершилися п'ять штурмів російських загарбників біля Кринків. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.