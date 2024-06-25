Зеленський запросив шведський уряд і бізнес узяти патронат над відбудовою одного з постраждалих регіонів України

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок зустріч у Києві з міністром з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоганом Форсселом і представниками шведського бізнесу.

Під час зустрічі Зеленський запросив шведський уряд і бізнес узяти патронат над відбудовою одного з постраждалих регіонів України, також окрему увагу було приділено перспективам розширення шведського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну, повідомляє його пресслужба.

"Важливо, що під час візиту пана міністра супроводжують очільники шведських компаній, які присутні в Україні. Цінуємо вашу роботу та запрошуємо інвестувати ще більше, щоб створювати нові робочі місця", - зазначив президент.

Також під час зустрічі порушували питання перспектив використання доходів від заморожених російських активів на потреби України, посилення міжнародного санкційного режиму проти держави-агресора РФ і надання енергетичної підтримки Україні на тлі російських атак на об'єкти критичної інфраструктури.

Глава держави подякував Швеції за підтримку українського народу, за участь у Саміті миру та приєднання до спільного комюніке.

Зі свого боку Йоган Форссел підтвердив значний інтерес шведського бізнесу до здійснення інвестицій в Україну та наголосив на важливості відкриття цими днями в Києві торговельного представництва Швеції, що сприятиме подальшому виходу шведських компаній на український ринок.

Як повідомлялося, напередодні в Україні відкрила своє представництво шведська організація Business Sweden, яка працює на більш ніж 40 міжнародних ринках і допомагає шведським компаніям у розвитку за кордоном.