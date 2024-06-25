Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року

Рада ЄС офіційно схвалила пропозицію Європейської комісії продовжити дію механізму тимчасового захисту для більш ніж 4 мільйонів українців, які рятуються від агресивної війни Росії, ще до 4 березня 2026 року.

Про це у вівторок повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Коментуючи ухвалене рішення, державний секретар Бельгії, яка головує в ЄС, з питань прихистку та міграції Ніколь де Мур сказала: "День за днем Росія тероризує український народ бомбардуваннями. Це - небезпечно. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і далі розраховувати на нашу солідарність".

У Раді ЄС нагадали, що механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року - лише за кілька днів після того, як російські збройні сили розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, - і діятиме до 4 березня 2025 року.

Ухвалене сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.