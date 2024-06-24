На Харківщині за добу один загиблий і 13 постраждалих у результаті ворожих обстрілів

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

За уточненими даними, унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Харкову в неділю, 1 людина загинула, ще 12 (зокрема, 2 підлітки і співробітник ДСНС) постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Харків, Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали 4 людини (з них одна дитина 15 років). Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула 1 людина, 8 людей постраждало (з них одна дитина 16 років). Київський район. Два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали також Рублене (травмовано чоловіка), Куп'янськ (через артобстріл загорівся дах житлового будинку) і Слатине (артобстрілом пошкоджено будівлі сільради, "Нової Пошти" і два житлові будинки).