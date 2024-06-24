Події

08:36 24.06.2024

На Харківщині за добу один загиблий і 13 постраждалих у результаті ворожих обстрілів

1 хв читати
На Харківщині за добу один загиблий і 13 постраждалих у результаті ворожих обстрілів
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

За уточненими даними, унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Харкову в неділю, 1 людина загинула, ще 12 (зокрема, 2 підлітки і співробітник ДСНС) постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Харків, Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу КАБ частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали 4 людини (з них одна дитина 15 років). Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано 2 приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула 1 людина, 8 людей постраждало (з них одна дитина 16 років). Київський район. Два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали також Рублене (травмовано чоловіка), Куп'янськ (через артобстріл загорівся дах житлового будинку) і Слатине (артобстрілом пошкоджено будівлі сільради, "Нової Пошти" і два житлові будинки).

 

 

 

Теги: #харків #зведення #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:23 24.06.2024
Росіяни за ніч шість разів обстріляли п'ять громад у Сумській області

Росіяни за ніч шість разів обстріляли п'ять громад у Сумській області

08:13 24.06.2024
У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще вісім дістали поранення

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще вісім дістали поранення

08:03 24.06.2024
Росіяни вночі обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула, поранені троє людей

Росіяни вночі обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула, поранені троє людей

07:49 24.06.2024
Окупанти обстріляли громади Нікопольщини, одна людина поранена, є руйнування

Окупанти обстріляли громади Нікопольщини, одна людина поранена, є руйнування

07:13 24.06.2024
За минулу добу окупанти понад 500 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена

За минулу добу окупанти понад 500 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина поранена

06:42 24.06.2024
У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні три ракетоносії "Калібрів"

У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні три ракетоносії "Калібрів"

23:43 23.06.2024
За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

23:25 23.06.2024
Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

Ворог здійснив 2 ракетних і 47 авіаударів по Україні

23:04 23.06.2024
Окупанти за добу 14 разів обстріляли 4 громади Сумської області

Окупанти за добу 14 разів обстріляли 4 громади Сумської області

21:09 23.06.2024
У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

У Нацполіції повідомляють про 11 постраждалих у Харкові, зокрема двох неповнолітніх

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Росіяни вночі обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула, поранені троє людей

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Зеленський: Бити по російських аеродромах цілком справедливо, нам потрібно це спільне рішення з партнерами

ОСТАННЄ

У результаті ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

У Чернігівському районі є руйнування в результаті атаки ударного БПЛА

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХ - МЕР МІСТА

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

24 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ізраїль готовий призупинити бойові дії в Газі заради угоди щодо заручників, але не закінчити війну з ХАМАС

Барселона планує відкликати ліцензії в апартаментів для короткострокової оренди до 2028 року

Під час хаджу в Саудівській Аравії через спеку померла 1301 людина

Унаслідок обстрілу в Київській області двоє людей поранені, пошкоджено 72 приватні будинки та 8 багатоповерхівок

У Кривому Розі затримали за підозрою у вбивстві 10-річної дівчинки її матір - Нацполіція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА