Події

14:17 23.06.2024

На фронті вже відбулося 71 бойове зіткнення, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

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На фронті вже відбулося 71 бойове зіткнення, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71, від початку доби ворог нарощує темпи наступальних і штурмових дій, і концентрує свої зусилля на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог здійснив 4 атаки в районі Вовчанська, українські захисники відбили 2 ворожі штурми, ще 2 - тривають.

На Куп'янському напрямку тривають 4 бойові зіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони відбили 2 ворожі атаки в районах Піщаного та Синьківки.

На Лиманському напрямку противник 5 разів намагався просунутися вперед біля Копанок, Макіївки та в Серебрянському лісі. Наразі триває бій у двох локаціях.

На Торецькому напрямку ворог не полишає спроб потіснити Сили оборони України із займаних позицій у бік Торецька та Нью-Йорка. Тривають 3 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку окупанти 31 раз атакували позиції українських воїнів. Ворог докладає головних зусиль у районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки. Також намагається покращити своє тактичне положення ще біля шести населених пунктів. Наразі українські захисники відбили 13 ворожих атак, ще 18 - тривають.

Окрім цього, ворог з території РФ обстріляв з артилерії прикордоння Сумської та Чернігівської областей, скинув 29 КАБів по Глибокому, Вовчанську, Вовчанських Хуторах та Липцях, у район останнього населеного пункту ворог кинув 23 керовані авіабомби. Також противник завдав удару некерованими авіаракетами біля Табаївки та скинув 3 авіабомби на Торецькому напрямку.

Теги: #фронт #ситуація

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