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13:09 23.06.2024

У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні чотири ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні чотири ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях РФ тримає на бойовому чергуванні чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 24 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в неділю вранці.

"Станом на 06:00 23.06.2024 у Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 20 ракет; у Середземному морі ворожі кораблі відсутні", - йдеться в повідомленні.

За даними ВМС ЗСУ, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 6 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор.

Теги: #калібри #моря

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