На бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири ракетоносії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет, повідомляють актуальну інформацію про переміщення ворожих кораблів Військово-Морські сили ЗС України в п'ятницю вранці.

"Станом на 06:00 21.06.2024: у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет; в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Зазначається, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 5 суден, із них 3 рухалися з протоки Босфор; до Азовського моря - 13 суден, із них одне рухалося з протоки Босфор.