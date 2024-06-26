РФ тримає в Азовському морі два ракетоносії з 16 "Калібрами"

На бойовому чергуванні в Азовському морі наразі перебувають два ворожі надводні ракетоносії з можливим спорядженням до 16 крилатих ракет типу "Калібр", у Чорне виведено один ракетоносій без ракет, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває один підводний ракетоносій ворожого флоту, який на даний час не споряджений крилатими ракетами типу "Калібр", - ідеться в повідомленні Сил оборони півдня України в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що в Азовському морі перебувають вісім ворожих кораблів, із них два надводних ракетоносії, спорядження яких може бути до 16 крилатих ракет типу "Калібр".