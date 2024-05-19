Події

11:11 19.05.2024

У Середземному морі на бойовому чергуванні чотири кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

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У Середземному морі на бойовому чергуванні чотири кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі чотири кораблі, один з яких носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в неділю вранці.

"У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили в Азовське море - 11 суден, із них 6 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 6 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Теги: #ракетоносії #моря

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