СБУ повідомила про підозру гендиректору виробника російських "Калібрів"

Служба безпеки України зібрала доказову базу на гендиректора російської компанії "Опытное конструкторское бюро "Новатор" Фаріда Абдрахманова, який сприяє агресивній війні проти України, повідомляє СБУ.

"Чиновник входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва РФ і очолює підприємство, що є головним виробником крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Для цієї мети він організував серійне виробництво та безперебійне постачання ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора", - зазначають у спецслужбі.

Надалі, як зазначається в повідомленні, окупанти масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні.

"Основними цілями ворога були об'єкти цивільної та критичної інфраструктури нашої держави, включно з житловими будинками, лікарнями та енергогенерувальними підприємствами", - наголошують у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Абдрахманову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

В українській спецслужбі зазначають, що оскільки фігурант перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.