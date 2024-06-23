За минулу добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, від початку поточної - 52 - Генштаб ЗСУ

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За минулу добу на лінії фронту відбулося 161 бойове зіткнення, від початку поточної - уже 52, українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування ворога на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби вже відбулося 52 бойових зіткнення. Загарбники здійснили один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, 14 авіаційних ударів із застосуванням 24 КАБів, 36 разів атакували дронами-камікадзе, 654 рази обстріляли позиції наших військ і населені пункти", - йдеться у зведенні, опублікованому станом на 10.00 неділі.

На Харківському напрямку ворог провів 3 атаки в районі Вовчанська, дві з них відбито, одна - триває. Ситуація контрольована. Сили оборони України продовжують зміцнювати позиції та оборонні рубежі.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбивають 3 ворожі атаки в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку противник намагається атакувати біля села Копанки та в Серебрянському лісі. Українські захисники відбили одну атаку, ще 2 - тривають.

На Сіверському напрямку від початку доби відбулося 8 бойових зіткнень. Зазначається, що ворог концентрує зусилля в районі Роздолівки, де Сили оборони України відбили 5 атак, ще 2 - тривають. Також окупанти намагаються прорватися в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося три атаки. Ворог здійснив невдалий штурм біля Кліщіївки. Тривають бої неподалік Іванівського та Андріївки. Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск ворога, на окремих ділянках посилюють позиції.

На Торецькому напрямку триває бій у районі Північного.

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Бойові дії фіксуються біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша, Сокіл та Уманське. ЗСУ відбили 4 атаки, 15 - тривають. Найактивніше ворог атакує з напрямку Очеретине.

На Курахівському напрямку противник здійснив 5 атак біля Невельського, Георгіївки та Парасковіївки. Триває бій у трьох локаціях, українські військові зупинили 2 ворожі спроби просунутися вперед.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 4 штурмові дії противника в районах Малої Токмачки та Роботиного.