У Київській області внаслідок обстрілу поранено двох людей - Офіс генпрокурора

Росіяни вранці в неділю, 23 червня, атакували Київську область із застосуванням ракет, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"В одному з районів області пошкоджено багатоповерхівки, приватні домоволодіння, автомобілі та підприємства. Тілесних ушкоджень зазнали двоє людей, від госпіталізації вони відмовилися", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі документують воєнні злочини, вчинені представниками країни-агресора.