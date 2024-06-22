Зеленський про військову допомогу: Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю і на полі бою - без затримок

Уже відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих від удару російських військ керованими авіабомбами по Харкову, розбір завалів триває, повідомив президент України у вечірньому відеозверненні в суботу.

"Зараз у Харкові ще триває розбір завалів на місці влучення російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту - це абсолютно прорахований терор. ...Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всім надається необхідна допомога. "Три людини в Харкові загинули від сьогоднішніх ударів. Мої співчуття рідним і близьким. Рятувальна операція складна - був обвал конструкцій будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, всі, хто залучений, роблять усе, щоб допомогти людям максимально", - наголосив президент.

"І так само максимально ми працюємо, щоб отримати Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор. Тільки з початку цього червня росіяни застосували проти України вже понад 2400 керованих авіабомб, з них близько 700 - проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст і громад на Харківщині".

"Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є", - наголосив Зеленський.

"...сучасні системи ППО для України - "Петріоти", і прискорення тренувань наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї - це те, що дійсно необхідно. Необхідно для захисту життя", - зазначив глава Української держави.

Зеленський також повідомив, що заслухав доповідь Головкома Сирського і міністра оборони України Умерова щодо забезпечення українських сил, поставок від партнерів. "Головком і міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю і на полі бою - без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з президентом Байденом, було реалізовано", - наголосив Зеленський.