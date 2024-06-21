Операції з картками ПриватБанку будуть недоступні з опівночі до 7:00 суботи

Державний ПриватБанк (Київ) у ніч на суботу проводить планові регламентні роботи процесингового центру, з огляду на це для клієнтів операції з картками будуть "на паузі" з опівночі до 7:00 наступної доби, повідомляють у публікації на сайті фінустанови в п'ятницю.

"У період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 ранку банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний тайм-аут триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться в ній.

Зазначено, що вищезазначені роботи проводять, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин", - наголосили в пресслужбі держбанку.

У Приваті також зазначили, що процесинговий центр банку щогодини обробляє в середньому до 3 млн операцій з картками.

За даними Нацбанку України, на 1 травня 2024 року ПриватБанк за розміром активів посідав 1-ше місце (857,00 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Чистий прибуток фінустанови за минулий рік становив 37,8 млрд грн. ЄБРР зазначає, що мережа держбанку нині налічує 1200 відділень у всій країні, 6800 банкоматів і 10 400 терміналів.