Зеленський після перемоги України на Євро-2024: Кожен з нас має боротися за свободу, життя і правильне сприйняття України у світі

Президент України Володимир Зеленський після перемоги збірної України у другому матчі чемпіонату Європи з футболу 2024 року назвав взаємну підтримку такою, що об'єднує всіх українців, і наголосив на важливості боротьби за правильне сприйняття Української держави у світі.

"Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного! Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і за правильне сприйняття України у світі", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Україна, яка б’ється. Україна, яка тримає удар і долає перешкоди. Україна, яка здатна перемагати! Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. Так тримати, хлопці! Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця!", - додав президент.

Як повідомлялося, збірна України в п'ятницю обіграла з рахунком 2:1 Словаччину в другому матчі Євро-2024. Перший матч Україна програла Румунії з рахунком 0:3. У межах групового турніру Україна зіграє 26 червня зі збірною Бельгії.