На покровському та курахівському напрямках ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад - ОСУВ "Хортиця"

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на покровському та курахівському напрямках, де українським Силам оборони протистоїть до восьми ударних бригад РФ, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично на всьому фронті, основні зусилля зосереджуючи на покровському та курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад", - сказав Волошин.

Речник наголосив, що жорсткі бої на цих напрямках тривають уже кілька місяців, і протягом цього часу українські воїни мужньо стримують просування ворога.

Волошин зазначив, що на покровському напрямку від початку доби вже відбулося 21 бойове зіткнення, і противник підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Російські терористи для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, і бомбардувальну, і штурмову, додав речник.

"Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів і недопущення просування російського агресора вглиб нашої території", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 302 окупанти вбитими та пораненими. Крім того, знищено три бойові броньовані машини, одну гармату та два автомобілі, одиницю спецтехніки та наземну станцію управління БПЛА, пошкоджено три бронемашини та чотири артсистеми противника.

На курахівському напрямку Сили оборони відбили за добу вже дві атаки ворога в районі Парасковіївки. Загалом на напрямку ситуація напружена, російські загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Костянтинівка, зазначив Волошин.

"Використовуючи чисельну перевагу, російська армія намагається нарощувати зусилля, але Силам оборони вдається не просто утримувати, а й завдавати ударів вогнем артилерії та мінометів, і знищувати та відкидати противника", - сказав він.