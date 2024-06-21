Події

12:52 21.06.2024

За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень, від початку поточної доби - вже 47 - Генштаб ЗСУ

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За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень, від початку поточної доби - вже 47 - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на лінії фронту відбулося 149 бойових зіткнень, від початку поточної доби - вже 47, ворог понад 400 разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби вже відбулося 47 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних ударів чотирма ракетами, п'яти авіаційних ударів із застосуванням дев'яти КАБів, понад 400 разів обстріляв позиції наших військ і населені пункти. 21 раз атакував дронами-камікадзе", - ідеться у зведенні, опублікованому станом на 11.00 п'ятниці.

На харківському напрямку ворог активних дій не проводив.

На куп'янському напрямку від початку доби відбулося три бойові зіткнення в районах Степової, Новоселівки, Піщаного і Стельмахівки. Одне бойове зіткнення триває.

На лиманському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі атаки поблизу Греківки та Невського.

На сіверському напрямку противник уже сім разів намагався атакувати українські позиції біля Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки. П'ять бойових зіткнень тривають. Крім цього, ворог тричі намагався наблизитися до позицій ЗСУ біля Часового Яру та Кліщіївки, тривають бої, ситуація контрольована.

На торецькому напрямку ворог намагається прориватися в районі Торецька. Атака триває.

На покровському напрямку від початку доби вже відбулося 21 бойове зіткнення біля Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої. Ворог здійснив шість невдалих спроб покращити власне становище, 15 - тривають.

На курахівському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки ворога в районі Парасковіївки.

На новопавлівському напрямку тривають бої в районах Водяного та Урожайного. За сьогодні ЗСУ відбили одну штурмову дію поблизу Урожайного. Втрат позицій і територій не допущено.

На оріхівському напрямку ворог двічі намагався вибити українських захисників із позицій у районі Малої Токмачки. Одну атаку успішно відбито, ще один бій триває.

Минулої доби Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України вразили 12 районів зосередження особового складу та ОВТ, три артсистеми та чотири засоби ППО противника.

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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