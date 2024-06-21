Події

10:53 21.06.2024

Обмеження енергоспоживання в п'ятницю збільшаться з 13:00 - "Укренерго"

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Обмеження енергоспоживання в п'ятницю збільшаться з 13:00 - "Укренерго"

Обмеження енергоспоживання в п'ятницю з 13:00 будуть більшими, повідомила НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим", - ідеться в повідомленні НЕК у телеграмі.

Там наголосили, що причиною цього є складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб'єкти.

Оператори системи розподілу, зокрема "Миколаївобленерго", почали попереджати своїх споживачів, що з 13:00 до 24:00 відключатимуть по дві черги (учора планувалося, що в останню годину доби буде відключення однієї черги).

НЕК додала, що вчора для подолання дефіциту в енергосистемі за її запитом було активовано аварійну допомогу від оператора енергосистеми Польщі.

Імпорт е/е протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови на рівні вчорашнього - 27,6 тис. МВт-год.

Як повідомлялося в четвер із посиланням на "Укренерго", більш об'ємні обмеження електропостачання планувалися з 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00. На практиці це означає одночасне відключення більше ніж однієї черги споживачів.

Теги: #відключення

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