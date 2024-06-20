Рада ухвалила закон про публічні консультації

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 4254, який передбачає проведення публічних консультацій усіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо під час запровадження будь-яких управлінських рішень.

За таке рішення в четвер проголосували 282 депутати.

Повноцінно цей інструмент, який є одним зі структурних маяків Ukraine Facility, запрацює в Україні після завершення повномасштабної війни, повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Демократичним суспільство стає тоді, коли якомога більше громадян беруть участь у процесах ухвалення управлінських рішень. Тому застосування цього інструменту сприятиме збільшенню рівня довіри громадян до державної влади та місцевого самоврядування, а також має забезпечити більш ефективну співпрацю з громадянським суспільством. Інакше кажучи, запровадження публічних консультацій створює умови для більш активної участі громадян у державному управлінні та забезпечує врахування їх інтересів під час ухвалення важливих рішень", - наголосила депутатка.

Згідно з нормами ухваленого закону, публічні консультації мають проводитися за участю зацікавлених сторін щодо всіх проєктів нормативних актів і стратегічних документів. Йдеться насамперед про тих, на кого вплине ухвалення рішення, чиїх прав, свобод, інтересів чи обов'язків воно стосується, а також про інших осіб, які виявили бажання брати участь у публічних консультаціях. Усі пропозиції та недоліки, які озвучуватимуть під час консультацій, мають бути враховані.

За словами Шуляк, підтриманий Верховною Радою законопроєкт визначає, що публічні консультації мають проводити всі органи влади, органи місцевого самоврядування перед ухваленням тих чи інших управлінських рішень. Документ визначає чіткий порядок проведення консультацій. Закон встановлює норму, яка обов'язково забезпечує участь у публічних консультаціях широкого кола зацікавлених осіб; запроваджує різні форми консультацій (електронні, публічні обговорення та адресні консультації). Також передбачено створення єдиної онлайн-платформи для проведення консультацій. Орган влади буде зобов'язаний аналізувати кожну подану громадськістю пропозицію. За результатами консультацій обов'язково готується розгорнутий публічний звіт.

Шуляк зазначила, що вона особисто спільно з партнерами ГО "Інститут Республіка" в межах Програми USAID "РАДА: наступне покоління", що виконується ГО "Інтерньюз Україна", вже проводила масштабні публічні консультації на дві важливі теми. Перша - варіанти удосконалення державної програми компенсацій за знищене або пошкоджене внаслідок російської агресії житло "єВідновлення".

"У сьогоднішніх умовах жодній із країн не довелося стикатися з необхідністю проведення такої програми, тому створюючи її, ми рухалися в режимі першопрохідців - подекуди наосліп, набиваючи шишки. Тому, щоб з'ясувати недоліки програми і, головне, шляхи їх усунення, наприкінці 2023 року ми провели масштабні публічні консультації, за результатами яких програму досить оперативно почали ґрунтувати", - зазначила Шуляк.

Йдеться, зокрема, про право подаватися на компенсацію кільком співвласникам житла, можливість подавати заяви не лише через "Дію", уточнення площі житла тощо. Але й ці зміни далеко не остаточні, запевнила Шуляк.

За словами парламентарійки, публічні консультації щодо "єВідновлення" окремо проводили за чотирма напрямками - схід, захід, південь і північ України; загалом було залучено 300 учасників, серед яких одержувачі компенсацій, виконавці програми - ОМС, а також її ініціатори на законодавчому рівні, завданням яких було зрозуміти, де програму потрібно скорегувати шляхом внесення відповідних поправок до чинного закону.

Друга важлива тема, для якої на початку поточного року проводили публічні консультації, - напрацювання законопроєкту щодо основних засад житлової політики, ухвалення якого є необхідною умовою отримання Україною 50 млрд євро згідно з Планом для Ukraine Facility.

Метою нового житлового законодавства є вирішення питання застарілого житлового фонду, руйнування значної частини наявного, вирішення питання житла для ВПО, створення умов для повернення українських біженців з-за кордону, запровадження сучасної та ефективної житлової політики - зокрема вирішення питань квартирних черг, у яких на сьогодні стоять майже 600 тис. українців.

"У цих публічних консультаціях узяли участь майже вдвічі більше учасників - люди побачили, що їх готові слухати і, головне, рахуватися з їхньою думкою. Рекомендації за підсумками цих публічних консультацій буде озвучено вже найближчим часом. А сам законопроєкт про основні засади житлової політики, вдосконалений за цими результатами, буде зареєстрований протягом наступних двох місяців", - сказала Шуляк.

За її словами, наступною глобальною темою для проведення публічних консультацій може стати охорона культурної спадщини, оскільки проблеми в цій сфері щодня поглиблюються.

За словами Шуляк, у міжнародній практиці проведення публічних консультацій - обов'язкова норма для більшості важливих рішень на рівні держави. При цьому в Україні така практика досі була абсолютно добровільною. Однак з ухваленням законопроєкту №4254 публічні консультації стануть обов'язковими під час ухвалення будь-яких управлінських рішень на рівні держави та громад. Норма набуде чинності після завершення повномасштабної війни.