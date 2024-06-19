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20:18 19.06.2024

Мінвідновлення веде переговори з ЄБРР про виділення понад EUR400 млн для "Укрпошти" та "Укрзалізниці"

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє близько EUR400 млн для фінансування проєктів "Укрзалізниці" ("УЗ") та "Укрпошти", повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) в середу.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури започатковує два нових інвестиційних проєкта з ЄБРР. Один - направлений на оновлення парку електровозів АТ "Укрзалізниця", другий - на відновлення поштової мережі АТ "Укрпошта", зокрема, встановлення нових поштових відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях", - ідеться в повідомленні відомства у фейсбуці.

Зазначено, що ЄБРР планує виділити EUR104 млн для відновлення поштової мережі "Укрпошти". У рамках проєкту планується оперативне розгортання відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях, а також розширення роботи через мобільні поштові відділення.

"УЗ" отримає позику до EUR300 млн під держгарантії на оновлення парку електровозів.

"Успішний досвід співпраці з ЄБРР в реалізації інфраструктурних інвестиційних проєктів вже дав змогу модернізувати залізничне сполучення, покращити логістичну поштову мережу, зробивши її доступною особливо в сільській місцевості, розбудувати транспортну мережу. Я хотів би подякувати ЄБРР за багаторічну підтримку України, зокрема за реформи, які реалізуються завдяки підтримці банку. Сподіваюсь, що наша співпраця буде такою ж продуктивною, як і в попередні роки", - заявив в. о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, слова якого наведено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "УЗ" підкріпила меморандумом домовленість із ЄБРР про EUR300 млн кредиту на закупівлю електровозів. Він був підписаний наприкінці травня на полях Конференції з відновлення України (URC2024).

Також наприкінці травня компанія повідомила про виділення $190 млн гранту США через трастовий фонд Світового банку в рамках проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)".

Теги: #уз #єбрр #кредити #укрпошта

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