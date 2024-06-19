Мінвідновлення веде переговори з ЄБРР про виділення понад EUR400 млн для "Укрпошти" та "Укрзалізниці"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє близько EUR400 млн для фінансування проєктів "Укрзалізниці" ("УЗ") та "Укрпошти", повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) в середу.

"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури започатковує два нових інвестиційних проєкта з ЄБРР. Один - направлений на оновлення парку електровозів АТ "Укрзалізниця", другий - на відновлення поштової мережі АТ "Укрпошта", зокрема, встановлення нових поштових відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях", - ідеться в повідомленні відомства у фейсбуці.

Зазначено, що ЄБРР планує виділити EUR104 млн для відновлення поштової мережі "Укрпошти". У рамках проєкту планується оперативне розгортання відділень контейнерного типу на постраждалих і деокупованих територіях, а також розширення роботи через мобільні поштові відділення.

"УЗ" отримає позику до EUR300 млн під держгарантії на оновлення парку електровозів.

"Успішний досвід співпраці з ЄБРР в реалізації інфраструктурних інвестиційних проєктів вже дав змогу модернізувати залізничне сполучення, покращити логістичну поштову мережу, зробивши її доступною особливо в сільській місцевості, розбудувати транспортну мережу. Я хотів би подякувати ЄБРР за багаторічну підтримку України, зокрема за реформи, які реалізуються завдяки підтримці банку. Сподіваюсь, що наша співпраця буде такою ж продуктивною, як і в попередні роки", - заявив в. о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, слова якого наведено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "УЗ" підкріпила меморандумом домовленість із ЄБРР про EUR300 млн кредиту на закупівлю електровозів. Він був підписаний наприкінці травня на полях Конференції з відновлення України (URC2024).

Також наприкінці травня компанія повідомила про виділення $190 млн гранту США через трастовий фонд Світового банку в рамках проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)".