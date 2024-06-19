Єрмак обговорив із радником з питань нацбезпеки прем'єра Індії результати Саміту миру

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом.

Як повідомляє пресслужба президента, під час розмови Єрмак подякував співрозмовнику за участь Індії в Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Сторони також обговорили подальші кроки у співпраці в контексті приєднання нових країн до Спільного комюніке про основи миру, яке ухвалили під час Саміту.

"Ми дуже сподіваємося, що Індія стане частиною цього комюніке, тому що це дуже важливо", - наголосив Єрмак.

У свою чергу Довал наголосив, що Індія підтримує мир і детально опрацює документ, який підтримала більшість учасників Саміту.

Співрозмовники обговорили посилення співпраці між країнами, зокрема у сфері економіки.

"Голова Офісу президента запросив радника прем'єр-міністра Індії відвідати Україну з візитом. Аджит Кумар Довал зазначив, що опрацює таку можливість", - ідеться в повідомленні.