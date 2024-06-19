Ідею формування під егідою ООН спецсил для Сектора Гази обговорюють США, Ізраїль і деякі арабські країни - ЗМІ

США, Ізраїль і низка арабських країн обговорюють ідею формування під егідою ООН спеціальних сил, які будуть розгорнуті в Секторі Гази в разі виведення з анклаву ізраїльської армії, повідомили в середу ізраїльські ЗМІ.

Передбачається, що ці сили будуть сформовані арабськими країнами і перебуватимуть у Газі обмежений час.

За даними ізраїльських ЗМІ, тему створення таких сил обговорювали минулого тижня в Бахрейні начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Га-Леві, голова Центрального командування збройних сил США Майкл Курілла, представники збройних сил Єгипту, Йорданії, ОАЕ, Саудівської Аравії та країни, яка приймає.

На зустрічі начальник Генштабу єгипетських збройних сил Осама Аскар висловив готовність узяти участь у спеціальних силах на певних умовах, повідомили ЗМІ з посиланням на дипджерела.

7 жовтня 2023 року радикальне угруповання ХАМАС, яке править у Газі, здійснило напад на Ізраїль. У відповідь військові Ізраїлю розпочали військову операцію, проголосивши її метою викорінення присутності ХАМАС в анклаві.

За посередництва Єгипту, Катару і США між Ізраїлем і ХАМАС тривають переговори про припинення вогню, обмін заручниками та ув'язненими, але поки що ці зусилля не принесли результатів.