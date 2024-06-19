Події

19:10 19.06.2024

Ідею формування під егідою ООН спецсил для Сектора Гази обговорюють США, Ізраїль і деякі арабські країни - ЗМІ

1 хв читати
Ідею формування під егідою ООН спецсил для Сектора Гази обговорюють США, Ізраїль і деякі арабські країни - ЗМІ

США, Ізраїль і низка арабських країн обговорюють ідею формування під егідою ООН спеціальних сил, які будуть розгорнуті в Секторі Гази в разі виведення з анклаву ізраїльської армії, повідомили в середу ізраїльські ЗМІ.

Передбачається, що ці сили будуть сформовані арабськими країнами і перебуватимуть у Газі обмежений час.

За даними ізраїльських ЗМІ, тему створення таких сил обговорювали минулого тижня в Бахрейні начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Га-Леві, голова Центрального командування збройних сил США Майкл Курілла, представники збройних сил Єгипту, Йорданії, ОАЕ, Саудівської Аравії та країни, яка приймає.

На зустрічі начальник Генштабу єгипетських збройних сил Осама Аскар висловив готовність узяти участь у спеціальних силах на певних умовах, повідомили ЗМІ з посиланням на дипджерела.

7 жовтня 2023 року радикальне угруповання ХАМАС, яке править у Газі, здійснило напад на Ізраїль. У відповідь військові Ізраїлю розпочали військову операцію, проголосивши її метою викорінення присутності ХАМАС в анклаві.

За посередництва Єгипту, Катару і США між Ізраїлем і ХАМАС тривають переговори про припинення вогню, обмін заручниками та ув'язненими, але поки що ці зусилля не принесли результатів.

Теги: #ізраїль #газа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:24 11.06.2024
Радбез ООН проголосував за запропонований США план припинення вогню в Секторі Гази

Радбез ООН проголосував за запропонований США план припинення вогню в Секторі Гази

07:48 10.06.2024
Боррель засудив Ізраїль за атаку на табір біженців у Газі для звільнення заручників

Боррель засудив Ізраїль за атаку на табір біженців у Газі для звільнення заручників

15:40 08.06.2024
Ізраїльські військові звільнили чотирьох заручників у Газі - ЗМІ

Ізраїльські військові звільнили чотирьох заручників у Газі - ЗМІ

19:06 03.06.2024
Нетаньягу заявив Кнесету, що кампанія в Газі не припиниться аж до розгрому ХАМАС

Нетаньягу заявив Кнесету, що кампанія в Газі не припиниться аж до розгрому ХАМАС

11:39 02.06.2024
Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

08:24 02.06.2024
Україна визнає і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

Україна визнає і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

06:33 02.06.2024
Законодавці США офіційно запросили Нетаньягу виступити з промовою в Конгресі

Законодавці США офіційно запросили Нетаньягу виступити з промовою в Конгресі

02:49 02.06.2024
Законодавці США офіційно запросили Нетаньяху виступити з промовою в Конгресі

Законодавці США офіційно запросили Нетаньяху виступити з промовою в Конгресі

08:51 30.05.2024
Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

19:03 26.05.2024
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру

Зеленський заявив про підготовку рішень щодо надійнішого проходження майбутнього опалювального сезону

КС визнав конституційним застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час дії воєнного стану

Графіки відключень е/е 20 червня діятимуть цілодобово - "Укренерго"

Окупанти вдарили по околиці Харкова, наслідки уточнюються - мер

ОСТАННЄ

Ворог атакував Одещину балістичною ракетою - ПК "Південь"

Мінвідновлення веде переговори з ЄБРР про виділення понад EUR400 млн для "Укрпошти" та "Укрзалізниці"

Єрмак обговорив із радником з питань нацбезпеки прем'єра Індії результати Саміту миру

Зеленський: На липень планується запуск роботи групи держав із енергетичного пункту Формули миру

Голові ЦПК Шабуніну готують підозру за неявку на військову службу - джерело

Повноваження військової поліції поширюватимуться лише на військовослужбовців ЗСУ - Іонушас

Зеленський заявив про підготовку рішень щодо надійнішого проходження майбутнього опалювального сезону

КС визнав конституційним застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час дії воєнного стану

ІCC Ukraine і БЕБ підписали меморандум про спільну протидію економічним злочинам

Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА