Події

15:25 19.06.2024

Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Польщі

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з маршалком Сейму Польщі Шимоном Головнею, повідомляє пресслужба глави держави.

"Дякую за польську адвокацію щодо українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку з боку Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО", - зазначив президент.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті та про російський повітряний терор. Обговорили співпрацю для захисту українського неба.

Президент відзначив рівень співробітництва між парламентами двох країн та ініціативу щодо проведення в Білостоці саміту голів парламентів України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Окрему увагу було приділено результатам Глобального саміту миру у Швейцарії, у якому взяв участь президент Польщі Анджей Дуда, а також підготовці до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Теги: #польща #зеленський

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