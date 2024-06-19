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15:03 19.06.2024

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку Сили оборони від початку доби відбили 18 атак, чотири бої тривають

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Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку Сили оборони від початку доби відбили 18 атак, чотири бої тривають
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку доби й станом на 13:00 на всій лінії фронту відбулося 59 бойових зіткнень, зокрема на покровському напрямку відбито 18 атак, чотири бої тривають, на времівському і придніпровському напрямках противник активно застосовує авіацію, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на покровському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилася до 59", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці в середу.

Повідомляється, що прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей знову зазнають артилерійських обстрілів з території РФ. "Так, з напрямку Азаровка (РФ) завдано удару по Леонівці, з Безіменного (РФ) - по Відродженівському, зі Случовська (РФ) - по Грем'ячу, а також із Зьорнова - по селу Середина-Буда", - інформує Генштаб.

За даними Генштабу, протягом середи противник тричі атакував на харківському напрямку. "Один ворожий штурм підрозділи Сил оборони відбили. Тривають два боєзіткнення поблизу Вовчанська, де авіація окупантів з боку Бєлгорода (рф) завдала двох ударів трьома керованими авіабомбами (КАБ)".

На куп'янському напрямку тривають чотири бойові зіткнення поблизу Синьківки, Новоселівки та Кругляківки, дві атаки відбито, зокрема поблизу Піщаного. На лиманському напрямку російські війська провели п'ять "безуспішних спроб потіснити підрозділи Сил оборони" поблизу Греківки, Невського і Тернів. Триває бій поблизу Макіївки".

На сіверському напрямку армія РФ намагається проявляти активність у районі Нового: один ворожий штурм відбито, ще один триває. На краматорському напрямку тривають бої біля Калинівки та Іванівського.

"Також противник не полишає наміру протиснути нашу оборону на покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новопокровського. Наразі наші захисники відбили 18 ворожих атак, ще чотири тривають", - зазначено у зведенні Генштабу.

На курахівському напрямку армія РФ штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки та Парасковіївки. ЗСУ на цій ділянці відбили шість ворожих атак, ще один бій триває.

На времівському напрямку авіація російських військ завдала удару 12 некерованими авіаційними ракетами в районі Старомайорського. Також активно працює ворожа авіація на придніпровському напрямку. Зокрема, по Ольгівці завдано удару чотирма КАБами, три бомби окупанти скинули на Кринки і ще одну - на село Бургунка.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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