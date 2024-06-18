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18:43 18.06.2024

Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

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Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів для боротьби з експортом "чорного" зерна і неповерненням валютної виручки, повідомляють на офіційному сайті парламенту.

На сторінці розміщених на сайті Верховної Ради законопроєктів №10168-2 і №10169-2 з'явилася інформація про повернення їх із підписом глави держави 17 червня.

Як повідомлялося, парламент ухвалив ці законопроєкти у другому читанні 9 травня.

Законопроєкт №10168-2 пропонує скасувати режим експортного забезпечення для здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту агротоварів і встановлює заборону на зарахування зустрічних вимог; використання рахунків резидентів, відкритих за кордоном, для одержання грошових коштів від нерезидентів; використання інших форм грошових розрахунків із нерезидентом, які не передбачають руху коштів із-за кордону на рахунки резидентів в Україні.

Документ уточнює вимоги до реквізитів податкової накладної, особливості реєстрації податкових накладних та розрахунки коригування.

Мета ініціативи - мінімізація поширених схем ухилення від оподаткування під час здійснення платниками операцій з вивезення за межі митної території України окремої сільськогосподарської продукції (зернових та олійних культур).

Очікується, що ухвалення закону сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства, ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування, а також виведенню значної частини економіки з тіні.

Законопроєкт №10169 зобов'язує експортерів вносити інформацію про реквізити відповідної податкової накладної до митної декларації.

Також у ньому пропонується надати повноваження Мінагрополітики встановлювати мінімальні експортні ціни на зерно та рослинну олію.

Теги: #законопроєкт #зеленський

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